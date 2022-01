In Lombardia oltre 688mila vaccini in una settimana | a Bergamo 45mila nei prossimi 4 giorni

Mauri33910752 : @marivigo @SMaurizi Che ora, oltre ad essere assessore alla sanità della regione Lombardia, è una delle papabili per la carica di PdR - ritadalpastro : RT @Kaveio1: A #mezzorainpiu vorrei sommessamente ricordare un referendum sull'autonomia vinto con un pesante SI da #Veneto e #Lombardia da… - olga453901841 : RT @Kaveio1: A #mezzorainpiu vorrei sommessamente ricordare un referendum sull'autonomia vinto con un pesante SI da #Veneto e #Lombardia da… - Kaveio1 : A #mezzorainpiu vorrei sommessamente ricordare un referendum sull'autonomia vinto con un pesante SI da #Veneto e… - Carmela_oltre : RT @beretta_g: Omicidio di Gigi Bici: si indaga sulla pistola regolarmente detenuta dal padre della donna accusata di #omicidio (compiuto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia oltre

Corriere Milano

... a fronte di un numero record di tamponi (165mila). I decessi sono 12, per un totale dall'...FRIULI VENEZIA GIULIA Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.448 tamponi molecolari sono stati ...La sconfitta subita a Monza,ad acuire i problemi della Reggina , ha portato il club amaranto ad un'altra ulteriore ... fatale l'involuzione della squadra riscontrata in, per il tecnico ...Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.663 persone affette da SarsCov2 (72 in meno rispetto a sabato) ...La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il presidente della Lombardia Attilio Fontana in merito alle accuse per autoriciclaggio e ...