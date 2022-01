In Lombardia 21 700 nuovi casi | 2 351 a Bergamo | calano i ricoveri in terapia intensiva

(Di domenica 23 gennaio 2022) A fronte di 162.678 tamponi effettuati, sono 21.700 iCovid innella giornata di domenica 23 gennaio: la positività è del 13,33%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 67 decessi: sono 65 in meno le persone ricoverate nei reparti ordinari (3.396), 7 in meno in(267). Sono 465.215 le persone attualmente positive al Covid in regione, alle quali se ne aggiungono altre 461.552 in isolamento domiciliare. Iper provincia Milano 6.0062.351 Brescia 3.122 Como 1.390 Cremona 803 Lecco 666 Lodi 418 Mantova 1.209 Monza e Brianza 1.821 Pavia 1.257 Sondrio 427 Varese 1.610

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 21.700, poi l'Emilia - Romagna con 19.603. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia.
Covid: oggi sono 21.700 i nuovi casi. Sono 1.610 i nuovi casi che sono stati registrati nella provincia di Varese.
Il bollettino della Regione Lombardia, per quanto riguarda la giornata di domenica 23 gennaio 2022, significativo come resoconto dell'attuale situazione emergenziale in Italia.