In Lombardia 21.700 nuovi casi, 2.351 a Bergamo: calano i ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 23 gennaio 2022) A fronte di 162.678 tamponi effettuati, sono 21.700 i nuovi casi Covid in Lombardia nella giornata di domenica 23 gennaio: la positività è del 13,33%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 67 decessi: sono 65 in meno le persone ricoverate nei reparti ordinari (3.396), 7 in meno in terapia intensiva (267). Sono 465.215 le persone attualmente positive al Covid in regione, alle quali se ne aggiungono altre 461.552 in isolamento domiciliare. I nuovi casi per provincia Milano 6.006 Bergamo 2.351 Brescia 3.122 Como 1.390 Cremona 803 Lecco 666 Lodi 418 Mantova 1.209 Monza e Brianza 1.821 Pavia 1.257 Sondrio 427 Varese 1.610 Leggi su bergamonews (Di domenica 23 gennaio 2022) A fronte di 162.678 tamponi effettuati, sono 21.700 iCovid innella giornata di domenica 23 gennaio: la positività è del 13,33%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 67 decessi: sono 65 in meno le persone ricoverate nei reparti ordinari (3.396), 7 in meno in(267). Sono 465.215 le persone attualmente positive al Covid in regione, alle quali se ne aggiungono altre 461.552 in isolamento domiciliare. Iper provincia Milano 6.0062.351 Brescia 3.122 Como 1.390 Cremona 803 Lecco 666 Lodi 418 Mantova 1.209 Monza e Brianza 1.821 Pavia 1.257 Sondrio 427 Varese 1.610

Advertising

AcerboLivio : Covid, in Lombardia 21.700 nuovi casi e 67 decessi. Milano città: +2231 contagi - ilCittadinoLodi : Covid, il bollettino del 23 gennaio: 418 nuovi positivi nel Lodigiano, 6mila nel Milanese, 21.700 in Lombardia, 13… - infoitinterno : Covid: 3.122 nuovi contagiati nel Bresciano, 21.700 in Lombardia e 138.860 in Italia - infoitinterno : Coronavirus, in provincia di Varese 1.610 nuovi contagi. In Lombardia 21.700 casi: il trend al ribasso è costante - infoitinterno : Covid, oggi in Lombardia registrati 21.700 casi. In calo i ricoveri -