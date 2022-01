In fiamme appartamento a Marigliano, Vigili del Fuoco salvano coppia di anziani (Di domenica 23 gennaio 2022) Un incendio è divampato all’interno di un appartamento la scorsa notte a Marigliano, in provincia di Napoli. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il fatto è accaduto in via Caliendo. Le fiamme hanno avvolto l’appartamento al piano terra e quello al piano superiore. I residenti sono stati evacuati e due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Nola per il fumo inalato. Sono comunque tutti in buone condizioni e coscienti. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. La palazzina è stata dichiarata momentaneamente inagibile L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) Un incendio è divampato all’interno di unla scorsa notte a, in provincia di Napoli. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il fatto è accaduto in via Caliendo. Lehanno avvolto l’al piano terra e quello al piano superiore. I residenti sono stati evacuati e due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Nola per il fumo inalato. Sono comunque tutti in buone condizioni e coscienti. Lesono state domate daidel. La palazzina è stata dichiarata momentaneamente inagibile L'articolo proviene da Ildenaro.it.

