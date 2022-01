Il vaccino Novavax arriverà a febbraio in Italia (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – . Lo ha comunicato l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Proprio la regione Lazio farà da apripista. Si partirà con gli over 18. Il richiamo andrà invece effettuato dopo 21 giorni. Il vaccino, stando alle indicazioni fornite L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – . Lo ha comunicato l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Proprio la regione Lazio farà da apripista. Si partirà con gli over 18. Il richiamo andrà invece effettuato dopo 21 giorni. Il, stando alle indicazioni fornite L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

GiovaQuez : La Regione Lazio è pronta per l'arrivo di Novavax. Il vaccino verrà somministrato in 15 hub in tutta la Regione, di… - infoitsalute : Vaccino Novavax anti-Covid: ecco come funziona il Nuvaxovid - VIDEO - emily_t1966 : RT @tempoweb: Il parere del ricercatore sul nuovo vaccino tradizionale #novavax: può funzionare meglio di quelli attuali #pfizer #moderna #… - enzo_sicilia : Novavax in arrivo in Italia, ecco quando. Come funziona il nuovo vaccino e cosa c'è da sapere - Frances81442568 : Qualcuno mi può dire qualcosa su questo vaccino proteico novavax in arrivo a febbraio??? -