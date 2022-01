Il Torino supera Milan e Napoli per il difensore! (Di domenica 23 gennaio 2022) Come riferisce il giornalista Nicolò Schira il Torino di Urbano Cairo starebbe alzando il pressing per arrivare al difensore centrale classe 1998 del Frosinone Federico Gatti. La concorrenza è folta, ma i granata ci credono. Torino Juric GattiDopo una prima parte di stagione particolarmente esaltante, il difensore in forza al Frosinone aveva attirato l’attenzione di molti top club europei, tra i quali Milan e Napoli che nelle ultime ore si erano interessate in modo piuttosto approfondito e avevano avviato i primi contatti con il club laziale. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) Come riferisce il giornalista Nicolò Schira ildi Urbano Cairo starebbe alzando il pressing per arrivare al difensore centrale classe 1998 del Frosinone Federico Gatti. La concorrenza è folta, ma i granata ci credono.Juric GattiDopo una prima parte di stagione particolarmente esaltante, il difensore in forza al Frosinone aveva attirato l’attenzione di molti top club europei, tra i qualiche nelle ultime ore si erano interessate in modo piuttosto approfondito e avevano avviato i primi contatti con il club laziale. Matteo Brignone

Advertising

xrpisa : 'Dopo un mese di azioni del gruppo di Torino davanti al Palazzo della Regione Ruggero ha deciso di fare un ulterior… - Edo_acmilan89 : RT @_schiaffino__: l'ho detto in un gruppo. Questa supera pure Bertini a Torino quando fermò 'solo' Kakà lanciato a rete. Questo ha annulla… - Bimbodoro22 : RT @_schiaffino__: l'ho detto in un gruppo. Questa supera pure Bertini a Torino quando fermò 'solo' Kakà lanciato a rete. Questo ha annulla… - GerryRitz : RT @_schiaffino__: l'ho detto in un gruppo. Questa supera pure Bertini a Torino quando fermò 'solo' Kakà lanciato a rete. Questo ha annulla… - calabromilanist : RT @_schiaffino__: l'ho detto in un gruppo. Questa supera pure Bertini a Torino quando fermò 'solo' Kakà lanciato a rete. Questo ha annulla… -