Il ritorno di Supermario Balotelli in Nazionale

Quasi non ci si credeva quando è trapelata la notizia. Balotelli tornerà a vestire la casacca azzurra della Nazionale. Dopo più di 3 anni, Mancini prova a richiamare, per uno stage, quello che è il suo figlioccio calcistico. Tra l'attuale C.T. e Supermario, infatti, c'è sempre stato un certo feeling calcistico. Prima l'esordio in maglia Inter, poi la chiamata dall'Inghilterra al City, laureatosi campione in Premier anche con l'italiano in campo. Nonostante quello sia stato l'apice della sua carriera, Balotelli ancora non disdegna di affrontare nessuna sfida si metta sul sua cammino. Serie B con il Monza lo scorso anno, Süper Lig turca con l'Adana Demirspor in questa stagione. Turchia che sembra averlo rivitalizzato. Mario è a 8 reti e 3 assist in 19 partite di campionato.

