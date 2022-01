Il Regno Unito accusa la Russia di voler mettere al governo in Ucraina il leader pro-Russia Yevhen Murayev

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ildelhato esplicitamente ilrusso di essere al lavoro peraldell’unpro-. Secondo il ministero degli Esteri britannico, la persona cui sta pensando lasarebbe, un ex parlamentare ucraino che in più occasioni ha sostenuto la legittimità dell’annessione della Crimea da parte dellanel 2014. È insolito che unfaccia accuse di questo tipo pubblicamente, a dimostrazione delle forti tensioni delle ultime settimane con lae di numerosi ...

Advertising

Agenzia_Italia : Mosca ha respinto come 'assurdita'' le accuse di Londra, mentre gli Stati Uniti valutano le accuse britanniche 'pro… - ilpost : Il Regno Unito accusa la Russia di voler sostituire il governo in Ucraina - ziaanto62 : RT @Valenti44837922: Il personale del SSN da tutto il Regno Unito ha posato l'uniforme sui gradini di Trafalgar Square mentre la scadenza p… - DavideRonni : RT @Zippo88lrr: TERAPIE INTENSIVE COVID x MLN Svezia 9,8 Regno Unito 10,4 Italia 29,8 Francia 56,7 Si, il #GreenPassrafforzato #Greenpas… - SoniaLaVera : RT @Zippo88lrr: TERAPIE INTENSIVE COVID x MLN Svezia 9,8 Regno Unito 10,4 Italia 29,8 Francia 56,7 Si, il #GreenPassrafforzato #Greenpas… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

...30, EUR: PMI manifatturiero, composito, servizi preliminare Germania 10:00, GBP: PMI composito, manifatturiero, servizi preliminare10:00, EUR: PMI manifatturiero, composito, servizi ...In molti Paesi come il, dove la popolazione ha un alto livello di immunità, si è in una fase diversa della pandemia. Tuttavia ci sono ancora 3 miliardi di persone in attesa della prima ...Svezia, Regno Unito, sud della Francia, intervallando il tutto con l'Italia: è questo il percorso di Gloria Varini, operatrice della ristorazione e sommeliere. Un percorso arricchitosi ora di una nuov ...X Registrati gratuitamente per ricevere le ultime notizie direttamente nella tua casella di posta Registrati Scritto da Jane Whitlock – Senior Partner, Midlands Practice, ...