Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 24 al 28 gennaio: Adelaide nei guai (Di domenica 23 gennaio 2022) Adelaide tremerà per quanto concerne le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, dal momento che il fantasma di Achille Ravasi tornerà a mettere la donna sotto pressione. Intanto, le anticipazioni dal 24 al 28 gennaio rivelano che Gemma sarà molto preoccupata per il comportamento di Veronica che proverà a nascondere la sua inquietudine, mentre Salvatore avrà intenzione di fare il grande passo con Anna e verrà appoggiato da Marcello. Al grande magazzino milanese, invece, ci si confronterà sull'affare con gli americani proposto da Dante Romagnoli e la gestione verrà assegnata a Beatrice e a Umberto, mentre Roberto scoprirà Tina e Vittorio in atteggiamento confidenziale e il direttore dell'atelier confiderà all'uomo di aver baciato la Amato, proprio mentre Agnese inizierà a pensare ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 gennaio 2022)tremerà per quanto concerne le prossime puntate de Il, dal momento che il fantasma di Achille Ravasi tornerà a mettere la donna sotto pressione. Intanto, ledal 24 al 28rivelano che Gemma sarà molto preoccupata per il comportamento di Veronica che proverà a nascondere la sua inquietudine, mentre Salvatore avrà intenzione di fare il grande passo con Anna e verrà appoggiato da Marcello. Al grande magazzino milanese, invece, ci si confronterà sull'affare con gli americani proposto da Dante Romagnoli e la gestione verrà assegnata a Beatrice e a Umberto, mentre Roberto scoprirà Tina e Vittorio in atteggiamento confidenziale e il direttore dell'atelier confiderà all'uomo di aver baciato la Amato, proprio mentre Agnese inizierà a pensare ...

