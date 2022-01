Il Paradiso delle Signore (anticipazioni 24-28 gennaio 2022): Tina tra Vittorio e Sandro (Di domenica 23 gennaio 2022) Neva Leoni Il Paradiso delle Signore ha accolto nuovamente Tina Amato (Neva Leoni) e le sta riservando opportunità e ostacoli. Dopo essere diventata testimonial del grande magazzino ed aver affrontato un problema alle corde vocali, la donna ha trovato in Vittorio Conti (AlesSandro Tersigni) prima una spalla e poi qualcosa di più, ma il passato tornerà per rovinarle il bel momento: subito dopo che avrà capitolato, cedendo alla passione con Vittorio, riceverà la visita del marito Sandro (Luca Capuano), dal quale si era allontanata per motivi ancora da indagare. Accadrà nelle prossime puntate della soap, in onda su Rai 1 alle 15.55: eccezionalmente, lunedì 24 gennaio la puntata sarà trasmessa alle 13.55, per lasciare poi spazio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 23 gennaio 2022) Neva Leoni Ilha accolto nuovamenteAmato (Neva Leoni) e le sta riservando opportunità e ostacoli. Dopo essere diventata testimonial del grande magazzino ed aver affrontato un problema alle corde vocali, la donna ha trovato inConti (AlesTersigni) prima una spalla e poi qualcosa di più, ma il passato tornerà per rovinarle il bel momento: subito dopo che avrà capitolato, cedendo alla passione con, riceverà la visita del marito(Luca Capuano), dal quale si era allontanata per motivi ancora da indagare. Accadrà nelle prossime puntate della soap, in onda su Rai 1 alle 15.55: eccezionalmente, lunedì 24la puntata sarà trasmessa alle 13.55, per lasciare poi spazio ...

