Il Napoli sfida la Salernitana in uno stadio vuoto. Venduti meno di 3000 biglietti (Di domenica 23 gennaio 2022) Napoli-Salernitana, il derby campano si giocherà in uno stadio Maradona vuoto: Venduti meno di 3000 biglietti. Avrebbe meritato una cornice ben diversa il derby campano tra Salernitana e Napoli. La Asl non ferma i granata, decimati dall'emergenza per il Covid ma restrizioni e prezzi alti frenano i tifosi: Venduti 3mila biglietti. Il Napoli non ha mai ospitato la Salernitana per una sfida di Serie A. Lo storico appuntamento a Fuorigrotta è rimasto in bilico per tutta la settimana, a causa dell'emergenza Covid che ha decimato la squadra granata. Alla fine il rischio di un rinvio è stato in qualche modo sventato. Il derby campano dunque ...

