Il Napoli non sbaglia e aspetta Milan-Juve. Comincia male Giampaolo (Di domenica 23 gennaio 2022) È il pomeriggio della 23° giornata del campionato di Serie A: Napoli vincente nel derby contro la Salernitana, mentre il Torino pareggia contro il Sassuolo. Vince lo Spezia contro la Sampdoria. Non sembra facile nel primo tempo l’impegno del Napoli contro la Salernitana, ma gli azzurri riescono comunque a portare a casa il risultato chiudendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 gennaio 2022) È il pomeriggio della 23° giornata del campionato di Serie A:vincente nel derby contro la Salernitana, mentre il Torino pareggia contro il Sassuolo. Vince lo Spezia contro la Sampdoria. Non sembra facile nel primo tempo l’impegno delcontro la Salernitana, ma gli azzurri riescono comunque a portare a casa il risultato chiudendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Napoli, Lozano non ha dubbi: 'Siamo superiori all'Inter, possiamo vincere lo scudetto' - reportrai3 : Lo diciamo chiaramente, Giovanni Borrelli non è stato mai indagato, e nel settembre del 2020 posa accanto al sindac… - DAZN_IT : Spezia: *ha bisogno di punti pesanti per salvarsi* Thiago Motta: 'Non dire altro' Napoli-Spezia 0-1 ? Milan-Spezia… - Raiccomandato : RT @Amookeena: RIGORI A FAVORE 2021/2022 Napoli 9 Inter 9 Milan 8 Fiorentina 8 Empoli 6 Hellas Verona 6 Genoa 5 Juventus 5 Lazio 5… - DJDaDo6496 : Dispiace solo che non abbiano infierito ancora di più verso questa gentaglia, che può tornare ad indossare le magli… -