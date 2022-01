Il Napoli ingrana la terza e serve il poker alla Salernitana. Spalletti rialza la testa a gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Napoli ingrana la terza in campionato e serve il poker alla Salernitana. Dopo la Sampdoria e il Bologna, anche i campani valgono tre punti per gli azzurri, che così adesso possono tornare in carreggiata dopo la pesante sbandata di dicembre. Spalletti rialza la testa in un gennaio che negli anni scorsi non gli aveva portato bene e, al di là del pareggio contro la Juventus con una rosa decimata, ci sono solo vittorie in campionato, con l’unico pesante scivolone in Coppa Italia nel 2-5 che ha sancito l’eliminazione contro la Fiorentina. Poco male, perché l’obiettivo principale è quello di entrare in Champions, ma per la verità gli azzurri si sono riportati lì sotto anche per quanto riguarda la lotta ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Illain campionato eil. Dopo la Sampdoria e il Bologna, anche i campani valgono tre punti per gli azzurri, che così adesso possono tornare in carreggiata dopo la pesante sbandata di dicembre.lain unche negli anni scorsi non gli aveva portato bene e, al di là del pareggio contro la Juventus con una rosa decimata, ci sono solo vittorie in campionato, con l’unico pesante scivolone in Coppa Italia nel 2-5 che ha sancito l’eliminazione contro la Fiorentina. Poco male, perché l’obiettivo principale è quello di entrare in Champions, ma per la verità gli azzurri si sono riportati lì sotto anche per quanto riguarda la lotta ...

