Il mio presidente? Renato Antonioli! L’omaggio di Zacchera

Mentre friggono le trattative in vista delle elezioni presidenziali e le voci si rincorrono tra possibili nomi e veti incrociati, permettetemi lo spazio di un ricordo personale. Nei 18 anni della mia vita parlamentare ho partecipato a due elezioni per il presidente della Repubblica ovvero agli scrutini che portarono al Colle Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Sul primo niente da dire, ma il secondo proprio non mi andava per i suoi mai pentiti trascorsi comunisti e così – approfittando che non vi erano candidati alternativi – pensai di fare un omaggio ad un mio amico, Renato Antonioli, vicesindaco di Gozzano che già allora era in cattive condizioni di salute e che purtroppo ci lascò poco tempo dopo. Renato era stato per molti anni consigliere comunale del MSI-DN a Gozzano, cittadina sul Lago d'Orta in provincia di Novara, sempre ...

