Il M5S ha 235 voti che mette a disposizione degli italiani. Conte: “Lavoriamo per un presidente autorevole che ci renda tutti orgogliosi e ben rappresentati” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Il Movimento 5 stelle ha un unico obiettivo e lo perseguirà fino alla fine: ha 235 voti di grandi elettori che mette a disposizione degli interessi degli italiani di avere un presidente autorevole che ci renda tutti orgogliosi di essere italiani e ben rappresentati. Continueremo a lavorare in questa direzione”. È quanto ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, lasciando la propria abitazione diretto alla Camera per gli incontri del centrosinistra sul Quirinale (leggi l’articolo). “Siamo molto soddisfatti” ha poi detto lo stesso Conte al termine del vertice con Letta e Speranza. “Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 23 gennaio 2022) “Il Movimento 5 stelle ha un unico obiettivo e lo perseguirà fino alla fine: ha 235di grandi elettori cheinteressidi avere unche cidi esseree ben. Continueremo a lavorare in questa direzione”. È quanto ha detto il leader del M5s, Giuseppe, lasciando la propria abitazione diretto alla Camera per gli incontri del centrosinistra sul Quirinale (leggi l’articolo). “Siamo molto soddisfatti” ha poi detto lo stessoal termine del vertice con Letta e Speranza. “Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari ...

