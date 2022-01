Il governo pronto ad allentare la stretta sui viaggi: verso l’addio al tampone per gli arrivi dall’estero (Di domenica 23 gennaio 2022) Il governo è pronto ad allentare la stretta sui viaggi. Con l’ultima ordinanza anti-Covid viene chiesto ai passeggeri, in entrata e in uscita dal nostro Paese, anche se arrivano da Stati Ue, di sottoporsi a un tampone prima di salire sull’aereo. Il rischio è quello di risultare positivi poco prima di partire. Circostanza che scoraggia molti viaggiatori e che può disincentivare il turismo, in un periodo già nero per le strutture ricettive, anche a causa della variante Omicron. A lanciare l’allarme è il presidente di Federalberghi di Roma, Giuseppe Roscioli, che al Messaggero spiega: «Secondo lei un turista francese tra Madrid, dove non gli chiedono il tampone, e Roma, dove invece deve affrontare un costo in più, cosa sceglie? Con questa limitazione ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) Iladlasui. Con l’ultima ordinanza anti-Covid viene chiesto ai passeggeri, in entrata e in uscita dal nostro Paese, anche se arrivano da Stati Ue, di sottoporsi a unprima di salire sull’aereo. Il rischio è quello di risultare positivi poco prima di partire. Circostanza che scoraggia moltiatori e che può disincentivare il turismo, in un periodo già nero per le strutture ricettive, anche a causa della variante Omicron. A lanciare l’allarme è il presidente di Federalberghi di Roma, Giuseppe Roscioli, che al Messaggero spiega: «Secondo lei un turista francese tra Madrid, dove non gli chiedono il, e Roma, dove invece deve affrontare un costo in più, cosa sceglie? Con questa limitazione ...

