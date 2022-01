Il dopo Quirinale | niente urne e nuova legge elettorale

Leggi su formiche

(Di domenica 23 gennaio 2022) In attesa di conoscere il nome del nuovo Presidente della Repubblica e, forse, del presidente del Consiglio nonostante le strade siano più tortuoseil vertice del centrodestra di ieri, non ci saranno elezioni anticipate e nei prossimi mesi il Parlamento cercherà di approvare una. Sono tre i motivi per cui si voterà l’anno prossimo, alla scadenza naturale della legislatura: centinaia di deputati e senatori non saranno rieletti per la riduzione dei seggi a 600, 400 alla Camera e 200 al Senato, e perché molti elettori hanno cambiato idea come quelli che scelsero il Movimento 5 stelle; votare quest’anno comporterebbe uno stallo di parecchi mesi tra la data dello scioglimento delle Camere e quello della fiducia al nuovo governo proprio mentre bisogna accelerare l’attuazione del Pnrr; la riforma ...