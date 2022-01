(Di domenica 23 gennaio 2022) Dunque, l’impossibile non è accaduto. Con un sussulto di “responsabilità nazionale”, Silvio Berlusconi ha infine gettato la spugna. Difficile dire se si sia arreso all’anagrafe o all’aritmetica. Se il suo sia stato davvero il primo capriccio senil ... sul sito.

Advertising

LaStampa : Il “creator spiritus” che manca alla politica - _maferba06 : RT @etherea_etherea: Santo Rosario 20 gennaio Preghiere iniziali Don Leonardo e @Bibibobibox “Veni Creator Spiritus” I III V Gatto… - lucaslarner : Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti, pectora. - Stella06289903 : RT @etherea_etherea: Santo Rosario 20 gennaio Preghiere iniziali Don Leonardo e @Bibibobibox “Veni Creator Spiritus” I III V Gatto… - GabZeno : RT @etherea_etherea: Santo Rosario 20 gennaio Preghiere iniziali Don Leonardo e @Bibibobibox “Veni Creator Spiritus” I III V Gatto… -

Ultime Notizie dalla rete : creator spiritus

La Stampa

Mentre dal coro si levava il canto del Veni,, ho pensato che mai come in questi ultimi due anni i nostri occhi hanno parlato e sorriso pi delle nostre bocche, hanno trasmesso ...Messe Solenni seguiranno l'orario festivo, ore 10,00 ore 11,30 e ore 18,00, e in ogni Messa, subito dopo i riti di comunione, verrà intonato il canto gregoriano del Veniper invocare ...