(Di domenica 23 gennaio 2022) Dunque, l’impossibile non è accaduto. Con un sussulto di “responsabilità nazionale”, Silvio Berlusconi ha infine gettato la spugna. Difficile dire se si sia arreso all’anagrafe o all’aritmetica. Se il suo sia stato davvero il primo capriccio senil ... sul sito.

Advertising

paoloangeloRF : Il “creator spiritus” che manca alla politica - LJahierEU : Veni Creator Spiritus Gran nell'editoriale @MassimGiannini Si facessero ispirare per davvero dalla memoria di… - morry74 : Il “creator spiritus” che manca alla politica - MassimGiannini : RT @LaStampa: Il “creator spiritus” che manca alla politica - ZenatiDavide : Il “creator spiritus” che manca alla politica: Dunque, l’impossibile non è accaduto. Con un sussulto di “responsabi… -

Ultime Notizie dalla rete : creator spiritus

La Stampa

Il giornale di Torino titola 'Berlusconi si ritira, caos sul Quirinale', e il direttore Massimo Giannini nel suo editoriale lamenta la mancanza di un '', alludendo curiosamente all'...Dunque, l'impossibile non è accaduto. Con un sussulto di "responsabilità nazionale", Silvio Berlusconi ha infine gettato la spugna. Difficile dire se si sia arreso all'anagrafe o all'aritmetica. Se il ...Alla vigilia della seduta dei 1009 grandi elettori, i giornali descrivono la situazione con accenti diversi e in qualche modo la varietà di interpretazioni giornalistiche è una conferma della confusio ...Dunque, l’impossibile non è accaduto. Con un sussulto di “responsabilità nazionale”, Silvio Berlusconi ha infine gettato la spugna. Difficile dire se si sia arreso all’anagrafe o all’aritmetica. Se il ...