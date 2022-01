Il complotto contro l’America: accade tutto nella prossima puntata (Di domenica 23 gennaio 2022) Il complotto contro l’America, accade tutto nella prossima puntata: le anticipazioni per il gran finale della serie. Appuntamento col gran finale.A sole due settimane dall’esordio su Rai 3, si concludono le vicende de Il complotto contro l’America, miniserie tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico dello scrittore Philip Roth. Con tre entusiasmanti appuntamenti, la serie ha proposto un mondo distopico dove l’America si è alleata coi nazisti invece di combatterli; nella prossima serata, che proporrà gli ultimi due episodi, succederà veramente di tutto. Il complotto contro ... Leggi su formatonews (Di domenica 23 gennaio 2022) Il: le anticipazioni per il gran finale della serie. Appuntamento col gran finale.A sole due settimane dall’esordio su Rai 3, si concludono le vicende de Il, miniserie tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico dello scrittore Philip Roth. Con tre entusiasmanti appuntamenti, la serie ha proposto un mondo distopico dovesi è alleata coi nazisti invece di combatterli;serata, che proporrà gli ultimi due episodi, succederà veramente di. Il...

