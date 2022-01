Il cervo Battista rimane paralizzato per tre dopo la fuga da una battuta di caccia | ecco come è tornato a camminare

(Di domenica 23 gennaio 2022) È arrivato al Centro di recupero per animali selvatici (Cras) “Stella del Nord” di Calolziocorte (Lessere scappato dai cani deitori, circondato dagli spari. Lo hanno chiamato, il piccoloche per la paura e lo stress è rimasto. Ora,tre mesi di cure, èanche grazie a una terapia innovativa che il dottor Reiner Schneider, direttore sanitario del Cras, ha applicato suun’esperienza in Sudafrica con le antilopi. Per prima cosa, il centro si è attivato per costruire un box apposito per il, per farlo riposare e nutrirlo anche con l’aiuto di flebo. Una volta chesi è ripreso ...

Per prima cosa, il centro si è attivato per costruire un box apposito per il cervo, per farlo riposare e nutrirlo anche con l'aiuto di flebo. Una volta che Battista si è ripreso dallo shock iniziale, Inseguito dai cani dei cacciatori e circondato dagli spari ha ceduto per lo stress, cui questi animali sono sensibilissimi, ed è rimasto completamente paralizzato.