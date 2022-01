Il CEO di Stellantis contro la rivoluzione delle auto elettriche, preferisce altre proposte (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono dichiarazioni decisamente controcorrente quelle rilasciate nelle scorse ore da Carlo Tavares, CEO e amministratore delegato del gruppo Stellantis, polo delle automobili nato dopo la fusione di FCA Fiat Chrysler e PSA. Carlo Tavares, 23/1/2022 – Computermagazine.itInterpellato dai microfoni del Corriere della Sera, Carlo Tavares ha spiegato che quella di produrre in maniera massiccia automobili alimentate a corrente elettrica rappresenta semplicemente una scelta politica. Inoltre, le elettriche stanno facendo alzare i prezzi delle auto e di conseguenza ciò rischia di “tagliare fuori” il ceto medio. “Non va perso di vista – sottolinea il Ceo di Stellantis – il fatto che ci saranno conseguenze sociali e rischiamo di perdere la classe ... Leggi su computermagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono dichiarazioni decisamentecorrente quelle rilasciate nelle scorse ore da Carlo Tavares, CEO e amministratore delegato del gruppo, polomobili nato dopo la fusione di FCA Fiat Chrysler e PSA. Carlo Tavares, 23/1/2022 – Computermagazine.itInterpellato dai microfoni del Corriere della Sera, Carlo Tavares ha spiegato che quella di produrre in maniera massicciamobili alimentate a corrente elettrica rappresenta semplicemente una scelta politica. Inoltre, lestanno facendo alzare i prezzie di conseguenza ciò rischia di “tagliare fuori” il ceto medio. “Non va perso di vista – sottolinea il Ceo di– il fatto che ci saranno conseguenze sociali e rischiamo di perdere la classe ...

