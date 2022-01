Il Centrosinistra valuta il voto per Riccardi come candidato di bandiera per il Quirinale (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Il Centrosinistra potrebbe decidere di andare alle prime votazioni con un nome di bandiera e il nome più probabile è quello di Andrea Riccardi. Il nome era stato fatto durante alcune riunioni del M5s e vedrebbe il consenso anche di molti ambienti del Pd. Riccardi, che ha fondato la comunità di Sant'Egidio ed è stato ministro per la Cooperazione del governo Monti, presiede ora la Società Dante Alighieri. Oggi il segretario del Pd Enrico Letta vedrà Roberto Speranza, Giuseppe Conte e Matteo Renzi e dovrebbe avere un colloquio anche con il leader della Lega Matteo Salvini. La decisione sull'atteggiamento di voto del Centrosinistra dovrebbe emergere dalle riunioni tra i leader di M5s e Leu e nel confronto con i grandi elettori dei gruppi, previsti domani. Letta, ora nome ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Ilpotrebbe decidere di andare alle prime votazioni con un nome die il nome più probabile è quello di Andrea. Il nome era stato fatto durante alcune riunioni del M5s e vedrebbe il consenso anche di molti ambienti del Pd., che ha fondato la comunità di Sant'Egidio ed è stato ministro per la Cooperazione del governo Monti, presiede ora la Società Dante Alighieri. Oggi il segretario del Pd Enrico Letta vedrà Roberto Speranza, Giuseppe Conte e Matteo Renzi e dovrebbe avere un colloquio anche con il leader della Lega Matteo Salvini. La decisione sull'atteggiamento dideldovrebbe emergere dalle riunioni tra i leader di M5s e Leu e nel confronto con i grandi elettori dei gruppi, previsti domani. Letta, ora nome ...

