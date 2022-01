Il cantante mascherato | ecco chi si nasconde sotto l’aquila

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ilchi si: annunciata la nuova maschera per il programma. Manca sempre meno al ritorno de Il, programma di Milly Carlucci che ha voglia di stupire tutti con la sua terza edizione; come al solito, anche quest’anno ci saranno tantissime maschere che celeranno l’identità dei diversi concorrenti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CristinaLilla1 : @borraccino_ Devo dirti che anche a me non dispiace. Sinceramente ho iniziato a guardare pure l'eredità e mi piace… - _Alessio_88 : @borraccino_ Idem io ma solo quando è giurato al Cantante Mascherato ???? - ParliamoDiNews : Il Cantante Mascherato 2022 torna a febbraio: svelate tutte le 12 maschere #cantante #mascherato #torna #febbraio… - zazoomblog : Il Cantante Mascherato 2022: svelate le 12 maschere - #Cantante #Mascherato #2022: #svelate - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Il Cantante Mascherato, svelate le 12 maschere ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : cantante mascherato

Iltorna in tv a febbraio. La data d'inizio è fissata al prossimo venerdì 11 febbraio, per un totale di sei puntate. Sui social network Milly Carlucci ha svelato i nomi delle dodici ...Il, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci , prenderà il via con la sua terza edizione il prossimo 11 febbraio, nel prime time del venerdì. Nuovi Vip sono pronti a calarsi nelle ...Torna venerdì 11 febbraio Il Cantante Mascherato. Il fortunato show Rai condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua terza edizione terrà compagnia ai telespettatori per ben ...Manca poco al ritorno dello show di Milly Carlucci, tratto dall’omonimo format coreano venduto in tutto il mondo ...