Ibrahimovic difende Djokovic sul vaccino | “Ingiusto l’obbligo per poter lavorare”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Zlatanstrizza l’occhio a Novak: l’attaccante del Milan, intervistato dal settimanale francese Le Journal du Dimanche, ha detto la sua sul: “Farlo per ragioni di salute non è la stessa cosa che farlo per disputare un torneo di tennis. Ognuno deveavere la sua opinione”. L’occasione dell’appuntamento mediatico era l’uscita in Francia del suo libro “Adrenalina”. “Chi si fa un– ha detto l’attaccante del Milan – lo fa perché ci crede, perché pensa sia efficace contro la malattia. Ognuno ha la sua opinione la gente non dovrebbe essere obbligata a vaccinarsi soltanto perandare al lavoro. Io mi sono vaccinato perché penso che ilmi protegga, non pergiocare al calcio. Sono due situazioni ...

La Gazzetta dello Sport

Nell'intervista però,si è soffermato sull'ex comapgno di squadra Donnarumma e su un altro fenomeno del club, ovvero Mbappé . Sul portiere azzurro, lo svedese non ha dubbi: 'È il più ...... incoraggiando Mbappé a trasferirsi a Madrid, e dopo essersi complimentato anche con Josh Cavallo, il calciatore australiano che ha resa pubblica la sua omosessualità,affronta il caso ...Non solo, nel corso di un'intervista all'Equipe, il fuoriclasse rossonero ha svelato cosa ha consigliato a Mbappé per il futuro.Zlatan lo ha dichiarato alla rivista francese “Journal du Dimanche”: “Io l’ho fatto per proteggere me stesso e gli altri, non per giocare a calcio. Sono cose diverse” ...