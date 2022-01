Ibra esce allo scoperto: “Ecco perchè mi sono vaccinato” (Di domenica 23 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic si è lasciato andare ad alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di “Le Journal dimanche” in occasione della pubblicazione della sua autobiografia “Adrenalina” in Francia. L’attaccante del Milan non ha perso occasione per dire la sua riguardo alla questione legata al vaccino anti Covid, esprimendosi anche sul caso che visto coinvolto Novak Djokovic: Ibrahimovic Milan Vaccino“perchè mi sono vaccinato? Per proteggermi e proteggere la salute degli altri. Vaccinarsi per ragioni di salute non è lo stesso che per partecipare a un torneo di tennis. Chi si vaccina lo fa perchè ci crede e pensa sia efficace contro la malattia, ma poi ognuno la sua opinione ed è giusto così“. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) Zlatanhimovic si è lasciato andare ad alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di “Le Journal dimanche” in occasione della pubblicazione della sua autobiografia “Adrenalina” in Francia. L’attaccante del Milan non ha perso occasione per dire la sua riguardo alla questione legata al vaccino anti Covid, esprimendosi anche sul caso che visto coinvolto Novak Djokovic:himovic Milan Vaccino“mi? Per proteggermi e proteggere la salute degli altri. Vaccinarsi per ragioni di salute non è lo stesso che per partecipare a un torneo di tennis. Chi si vaccina lo faci crede e pensa sia efficace contro la malattia, ma poi ognuno la sua opinione ed è giusto così“. Matteo Brignone

