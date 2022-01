Ibra difende Djokovic: 'Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare' (Di domenica 23 gennaio 2022) ... intervistato in occasione dell'uscita, mercoledì, di 'Adrenalina', l'autobiografia scritta insieme alla firma della Gazzetta Luigi Garlando. Dopo aver evocato gli anni al Psg, incoraggiando Mbappé a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) ... intervistato in occasione dell'uscita, mercoledì, di 'Adrenalina', l'autobiografia scritta insieme alla firma della Gazzetta Luigi Garlando. Dopo aver evocato gli anni al Psg, incoraggiando Mbappé a ...

Advertising

Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - Frances13758250 : RT @Gazzetta_it: Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - razorback7851 : RT @Gazzetta_it: Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - gvesvs : RT @Gazzetta_it: Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - iamLP9 : RT @Gazzetta_it: Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” -