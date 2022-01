I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 138.860 casi positivi da coronavirus e 227 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.312 (194 in più di ieri), di cui 1.685 nei reparti di terapia intensiva (9 Leggi su ilpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 138.860 casi positivi dae 227 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.312 (194 in più di ieri), di cui 1.685 nei reparti di terapia intensiva (9

Advertising

LegaSalvini : SBARCHI A GENNAIO: CON LAMORGESE DISASTRO CLANDESTINI Nel mese di gennaio 2019, con Matteo #Salvini al Viminale, g… - ventoc : RT @LaVeritaWeb: L’ultimo report Iss conferma che i non vaccinati rischiano molto di più di finire in rianimazione o morire. All’estero le… - FabioVaio : RT @LaVeritaWeb: L’ultimo report Iss conferma che i non vaccinati rischiano molto di più di finire in rianimazione o morire. All’estero le… - Santippe2 : RT @BelpietroTweet: Illustri scienziati come Guido Silvestri hanno dubbi sul metodo di conteggio dei decessi, mentre i dati sui no vax che… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 23 gennaio -