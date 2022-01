I cani fiutano la droga, 20enne arrestato a Boscoreale (Di domenica 23 gennaio 2022) Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri nei comuni alle falde del Vesuvio. I militari della compagnia di Torre Annunziata, supportati da quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno presidiato gli oltre 11 kmq del comune di Boscoreale con pattuglie distribuite lungo le strade più affollate, 66 le persone e 32 i veicoli, queste le cifre dei controlli, da sommare alle 16 contravvenzioni al cds notificate ad altrettanti automobilisti indisciplinati. arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne del posto e già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione 670 grammi di marijuana. A fare la differenza lo straordinario fiuto dei cani del Nucleo Cinofili di Sarno. Il ragazzo è ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri nei comuni alle falde del Vesuvio. I militari della compagnia di Torre Annunziata, supportati da quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno presidiato gli oltre 11 kmq del comune dicon pattuglie distribuite lungo le strade più affollate, 66 le persone e 32 i veicoli, queste le cifre dei controlli, da sommare alle 16 contravvenzioni al cds notificate ad altrettanti automobilisti indisciplinati.per detenzione dia fini di spaccio undel posto e già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione 670 grammi di marijuana. A fare la differenza lo straordinario fiuto deidel Nucleo Cinofili di Sarno. Il ragazzo è ...

