Highlights e gol Napoli-Salernitana 4-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Luciano Spalletti passano in vantaggio grazie a Juan Jesus, abile a girare con il sinistro ed a battere Belec. La reazione dellaperò arriva grazie al gol di Bonazzoli che rimette in parità in match. La parità però si ‘spacca’ sul finire di primo tempo, proprio all’ultima azione, quando Elmas si guadagna un calcio di rigore molto dubbio per un eventuale fallo di Vesely. Dal dischetto Mertens fa 2-1 e al secondo minuto del secondo tempo Rrahmani sigla la rete del 3-1. C’è anche spazio per Lorenzo Insigne che dal dischetto è freddo e chiude il risultato ...