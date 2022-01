Highlights e gol Crystal Palace-Liverpool 1-3 | Premier League 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 23 gennaio 2022) Glie i gol di, match valevole per la ventitreesima giornata di, in cui la formazione ospite di Jurgen Klopp si è imposta 3-1 sui padroni di casa grazie alle reti realizzate da Virgil Van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain e Fabinho. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Advertising

infoitsport : Video Napoli Salernitana 4-1: risultato, gol e highlights - Fprime86 : RT @SkySport: ?? KRAMARIC AL VOLO, CHE GOL? ?? Super assist di Bebou ? Pari Hoffenheim allo scadere ? Nel recupero del primo tempo azione spl… - sportli26181512 : Heracles Almelo-Go Ahead Eagles: video, gol e highlights: Un gol segnato da Lidberg ha permesso al Go Ahead Eagles… - SkySport : ?? KRAMARIC AL VOLO, CHE GOL? ?? Super assist di Bebou ? Pari Hoffenheim allo scadere ? Nel recupero del primo tempo… - zazoomblog : Highlights e gol Cagliari-Fiorentina 1-1: Serie A 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Cagliari-Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Dionisi La cronaca di Cagliari - Fiorentina ( GLI) vedi anche Serie A: vince l'Inter, ... Il primo tempo finisce senza, ma con qualche buona occasione: da segnalare il palo di Joao Pedro ...Le pagelle edi Inter - Venezia 2 - 1, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022: ... 34 st Caldara, 35 st De Vrij Recupero: 1 pt, 4 st Assist: Ampadu, Dumfries...Napoli-Salernitana: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Cagliari-Fiorentina: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...