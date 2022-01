Haber: «La gente ancora mi ferma per strada per la scena della “puttana dell’Adelina” in Amici Miei» (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista Alessandro Haber. Racconta che da quarant’anni la gente lo ferma per strada perché ricorda di lui la scena della “puttana dell’Adelina” in “Amici Miei atto II”. «Mi recitano l’intera scena a memoria, con le battute perfette, i tempi giusti, i cambi di tono”. Le dispiace? “No, anzi, ma è incredibile, perché parliamo di un’unica posa e di molto tempo fa». In quel film, dice, «avevo davanti quattro mostri di attori, non uno». Erano Ugo Tognazzi («incontenibile, una prima donna assoluta, un uomo affetto da un egocentrismo sano portato all’eccesso. Uno generoso, disponibile, che non si risparmiava»), Gastone Moschin («il più silenzioso del gruppo, riflessivo, un filosofo con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista Alessandro. Racconta che da quarant’anni laloperperché ricorda di lui la” in “atto II”. «Mi recitano l’interaa memoria, con le battute perfette, i tempi giusti, i cambi di tono”. Le dispiace? “No, anzi, ma è incredibile, perché parliamo di un’unica posa e di molto tempo fa». In quel film, dice, «avevo davanti quattro mostri di attori, non uno». Erano Ugo Tognazzi («incontenibile, una prima donna assoluta, un uomo affetto da un egocentrismo sano portato all’eccesso. Uno generoso, disponibile, che non si risparmiava»), Gastone Moschin («il più silenzioso del gruppo, riflessivo, un filosofo con ...

