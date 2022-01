Guy Ritchie: il suo pub a Londra in fiamme per la seconda volta in un anno (Di domenica 23 gennaio 2022) Lore of the Land, il pub di Guy Ritchie a Londra, è andato in fiamme per la seconda volta in un anno; l'incendio è partito da un balcone collegato al locale. Il pub di proprietà di Guy Ritchie a Londra, il Lore of the Land, è andato a fuoco a causa di un incendio, per la seconda volta in un anno. A quanto pare, Lore of the Land è andato in fiamme dopo che un incendio è scaturito da un balcone connesso al pub del regista. Fortunatamente, i pompieri sono stati in grado di spegnere l'incendio entro 40 minuti e hanno impedito che si diffondesse dal balcone al resto della proprietà a Fitzrovia, Londra. Sembra che, stavolta, l'incendio non ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) Lore of the Land, il pub di Guy, è andato inper lain un; l'incendio è partito da un balcone collegato al locale. Il pub di proprietà di Guy, il Lore of the Land, è andato a fuoco a causa di un incendio, per lain un. A quanto pare, Lore of the Land è andato indopo che un incendio è scaturito da un balcone connesso al pub del regista. Fortunatamente, i pompieri sono stati in grado di spegnere l'incendio entro 40 minuti e himpedito che si diffondesse dal balcone al resto della proprietà a Fitzrovia,. Sembra che, sta, l'incendio non ...

