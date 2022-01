Green pass, scadenza da 9 a 6 mesi: ma si valuta già la proroga per chi ha la terza dose (Di domenica 23 gennaio 2022) Come noto, dall’1 febbraio in Italia la validità del Green pass verrà ridotta da 9 a 6 mesi: un cambio programmato, ma al quale il governo sembra già intenzionato a mettere mano per non penalizzare chi si è già sottoposto alla terza dose. Dopo il completamento del ciclo primario, dal mese di ottobre è iniziata la somministrazione della cosiddetta dose booster che, stando agli ultimi calcoli con scadenza ridotta, avrebbe una validità fino a marzo: impossibile, dato che al momento non è prevista una quarta dose, che chi ha aderito pienamente alla campagna vaccinale in ogni sua fase possa rimanere sprovvisto del Green pass. Così lo scenario più probabile, e più semplice, è quello che vede una proroga ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 gennaio 2022) Come noto, dall’1 febbraio in Italia la validità delverrà ridotta da 9 a 6: un cambio programmato, ma al quale il governo sembra già intenzionato a mettere mano per non penalizzare chi si è già sottoposto alla. Dopo il completamento del ciclo primario, dal mese di ottobre è iniziata la somministrazione della cosiddettabooster che, stando agli ultimi calcoli conridotta, avrebbe una validità fino a marzo: impossibile, dato che al momento non è prevista una quarta, che chi ha aderito pienamente alla campagna vaccinale in ogni sua fase possa rimanere sprovvisto del. Così lo scenario più probabile, e più semplice, è quello che vede una...

