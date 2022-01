Green pass | nessuna scadenza per chi ha la terza dose | per loro il governo valuta una durata estesa

Advertising

VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - GuidoDeMartini : ?? SI ROMPE IL FRONTE PRO GREEN PASS ?? ?? GARAVAGLIA: «Basta green pass, torni la normalità»???????????? #dpcm #NoGreenPass - VittorioSgarbi : Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... - mrk4m1 : Attenzione eh, è un anno che diciamo che se non vi svegliate il green pass diventerà la normalità. La finestra di O… - francescazuffa1 : @RaphaelRaduzzi @Alternativa_it Penso che in questo triste momento il partito L Alternativa sia L unico che capisca… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Rispetto alla zona gialla, le nuove regole riguardano in particolare chi non è in possesso di Super- quello che si ottiene con il vaccino o con la guarigione - mentre per chi ha la ...Sono più di quaranta i sanitari sospesi dall'ordine dei medici di Perugia, dieci negli ultimi giorni. Sono medici no vax. In realtà sarebbero stati ancora di più se, dopo il procedimento di ...PESCARA – Da lunedì 24 gennaio l’Abruzzo è in zona arancione per effetto dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, all’esito del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superi ...Li ricordiamo bene, a inizio pandemia, i movimenti “IoApro” che chiamavano a raccolta diversi ristoratori stufi di Dpcm, chiusure e ...