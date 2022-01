Grande Fratello Vip | sondaggi | anticipazioni e percentuali televoto | il più votato di lunedì 24 gennaio 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 gennaio 2022) A distanza di pochissimi giorni dall’ultima messa in onda, torna come ognil’appuntamento fisso con Alfonso Signorini e il suoVip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. La data della finale, che ci sarà il 14 marzo, è ancora lontana, e i concorrenti stanno continuando il loro percorso, tra non pochi alti e bassi. Nuovi ingressi che hanno fatto vacillare equilibri già precari, amori al capolinea, amicizie contrastate, dibattiti e polemiche. Ma chi dovrà abbandonare il gioco24? Chi è ale rischia l’eliminazione? Scopriamo cosa dicono i primiVip 24: il più ...