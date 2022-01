Grande Fratello Vip, focolaio dentro la Casa: “Diversi concorrenti stanno male” (Di domenica 23 gennaio 2022) Una frase di Delia Duran ha scatenato il caos tra i telespettatori che seguivano la diretta del Grande Fratello Vip. Delia Duran stava preparando la cena quando mentre preparava uno dei piatti ha detto di non sentire se andasse bene di sale. In realtà, secondo alcuni telespettatori la ragazza avrebbe spiegato di non sentire più gli odori e neanche i sapori. La frase è suonata come un vero e proprio campanello di allarme tanto che la regia ha prontamente censurato il discorso. Inoltre, Delia ha insospettito ancora di più il pubblico a Casa perché ha una brutta tosse. Altri concorrenti nel frattempo stanno male: Jessica Selassié ha avuto un improvviso attacco di nausea, a Soleil bruciavano gli occhi e qualcun altro aveva la tosse. Per il momento nessun altro aggiornamento da ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 gennaio 2022) Una frase di Delia Duran ha scatenato il caos tra i telespettatori che seguivano la diretta delVip. Delia Duran stava preparando la cena quando mentre preparava uno dei piatti ha detto di non sentire se andasse bene di sale. In realtà, secondo alcuni telespettatori la ragazza avrebbe spiegato di non sentire più gli odori e neanche i sapori. La frase è suonata come un vero e proprio campanello di allarme tanto che la regia ha prontamente censurato il discorso. Inoltre, Delia ha insospettito ancora di più il pubblico aperché ha una brutta tosse. Altrinel frattempo: Jessica Selassié ha avuto un improvviso attacco di nausea, a Soleil bruciavano gli occhi e qualcun altro aveva la tosse. Per il momento nessun altro aggiornamento da ...

