Golf | Pga Tour | Molinari si avvicina alla vetta | è quinto

(Di domenica 23 gennaio 2022) Non è così lontano l’obiettivo di Francesco, quello di tornare a vincere mettendosi alle spalle il brutto periodo cominciato nell’aprile 2019 dopo il mancato successo al The Masters. L’italiano è attualmente alposto dopo il “moving day” del The American Express, con 201 (67 67 67, -15) e distante solo tre colpi doccupata dall’americano Lee Hodges e dal francese Paul Barjon con 198 (-18). Ottimo terzo round a La Quinta per Chicco, chiuso con un parziale di 67 (-5), con sei birdie e un bogey. Score che gli ha permesso di risalire d12esima posizione ersi. Partito dbuca 10 dello Stadium Course (par 72), ha realizzato quattro birdie prima del giro di boa. ...

SECONDO GIRO: In California ancora una buona prova per Francesco Molinari, risalito dalla 24/a alla 12/a posizione nel 'The American Express', torneo delTour di. Il torinese a metà gara, ...Quarta posizione con - 16 per l'irlandese Seamus Power , mentre a chiudere la top ten in quinta piazza con il punteggio di - 15 troviamo un nutrito gruppo di golfisti composto dai padroni di casa ...Non è così lontano l'obiettivo di Francesco Molinari, quello di tornare a vincere mettendosi alle spalle il brutto periodo cominciato nell'aprile 2019 dopo il mancato successo al The Masters.Sui percorsi di La Quinta, in California, Francesco Molinari è a tre colpi dai leader a 18 buche dal termine nel torneo che segna il suo esordio sul PGA Tour nell'anno solare 2022 ...