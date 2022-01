Giuseppe Conte, beata ingenuità: il piccolo ma illuminante caso di Andrea Riccardi, candidato nato bruciato (Di domenica 23 gennaio 2022) Giuseppe Conte, o l'ingenuità di un presunto leader politico. A tratti fa quasi tenerezza, l'autoproclamatosi avvocato del popolo, sballottato e maltrattato da quel che resta del M5s, politicamente "sbranato" da Luigi Di Maio, che piaccia o non piaccia, certo a modo suo, sembra aver appreso i rudimenti dell'arte politica. Certo più di quanto li abbia appresi l'improvvido Giuseppi. Ma chissenefrega della guerra di Di Maio a Conte. Qui si registra, semmai, l'ultima piccola ma illuminante sbandata dell'ex premier. Alla vigilia del primo voto quirinalizio, infatti, ci risvegliamo con l'eco di Andrea Riccardi, l'ex ministro e fondatore della comunità di Sant'Egidio. Per il Quirinale si fa il suo nome. Ma sia chiaro, non ci crede nessuno: si parla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022), o l'di un presunto leader politico. A tratti fa quasi tenerezza, l'autoproclamatosi avvocato del popolo, sballottato e maltrattato da quel che resta del M5s, politicamente "sbra" da Luigi Di Maio, che piaccia o non piaccia, certo a modo suo, sembra aver appreso i rudimenti dell'arte politica. Certo più di quanto li abbia appresi l'improvvido Giuseppi. Ma chissenefrega della guerra di Di Maio a. Qui si registra, semmai, l'ultima piccola masbandata dell'ex premier. Alla vigilia del primo voto quirinalizio, infatti, ci risvegliamo con l'eco di, l'ex ministro e fondatore della comunità di Sant'Egidio. Per il Quirinale si fa il suo nome. Ma sia chiaro, non ci crede nessuno: si parla ...

