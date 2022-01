Giù i ricoveri: non accadeva da novembre «Ancora qualche giorno per il plateau» (Di domenica 23 gennaio 2022) Ieri 3.735 pazienti Covid in Lombardia, 26 in meno rispetto a una settimana fa. La curva rallenta. Sempre tanti i decessi: 82 in regione, 5 in provincia. Ma l’epidemiologo Corrao: «Coi vaccini evitata una strage». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 23 gennaio 2022) Ieri 3.735 pazienti Covid in Lombardia, 26 in meno rispetto a una settimana fa. La curva rallenta. Sempre tanti i decessi: 82 in regione, 5 in provincia. Ma l’epidemiologo Corrao: «Coi vaccini evitata una strage».

Advertising

infoitinterno : Covid: 1163 casi in provincia Giù ricoveri e tasso contagio - DiUkraina : RT @ukrainkanada3: Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila e 0,8 con booster -TITOLO DEL ARTICOLO - naigr77 : RT @VeronaNews_net: Bollettino #Verona e PROVINCIA. 3.668 nuovi casi e 7 morti in 24 ore. Giù i ricoveri – - VeronaNews_net : Bollettino #Verona e PROVINCIA. 3.668 nuovi casi e 7 morti in 24 ore. Giù i ricoveri – - news_modena : Continua la leggera frenata nei contagi, giù ricoveri ordinari e terapie intensive…In regione superati i 900 mila c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù ricoveri Covid: 171.263 casi e 333 morti, giu' ricoveri e intensive ... come non accadeva da due mesi: le rianimazioni sono 31 in meno (ieri +9) con 121 ingressi del giorno, e calano a 1.676, mentre i ricoveri ordinari sono 43 in meno (ieri - 174), 19.442 in tutto. E' ...

Il bollettino della speranza in Calabria: calano contagi (e tamponi), giù i ricoveri Calano anche i ricoveri in area medica ( - 10) portando il totale degli ospedalizzati a 430. Rimangono stabili le terapie intensive (34) . Salgono a +41.169 gli attualmente positivi in Calabria ...

Covid: 1163 casi in provincia Giù ricoveri e tasso contagio Cremonaoggi ... come non accadeva da due mesi: le rianimazioni sono 31 in meno (ieri +9) con 121 ingressi del giorno, e calano a 1.676, mentre iordinari sono 43 in meno (ieri - 174), 19.442 in tutto. E' ...Calano anche iin area medica ( - 10) portando il totale degli ospedalizzati a 430. Rimangono stabili le terapie intensive (34) . Salgono a +41.169 gli attualmente positivi in Calabria ...