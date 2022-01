Giovanna Botteri ha avuto il covid: “Sono stata male, sono una bronchitica cronica” (Di domenica 23 gennaio 2022) In collegamento dalla Francia Giovanna Botteri appare in gran forma ma Mara Venier dopo averle fatto i complimenti confida: “E’ stata male Giovanna”. Giovanna Botteri ha avuto il covid e per lei non è stata una passeggiata, ringrazia i vaccini fatti altrimenti crede che sarebbe entrata in ospedale. Spiega che è una bronchitica cronica ma è riuscita a superare la malattia. Un tampone negativo l’ha resa libera, il vaccino l’ha salvata ma racconta anche che per il suo lavoro era inevitabile contagiarsi. Prima invita della Rai in Cina e poi in Francia dove fino a pochi giorni fa la situazione era davvero complicata. La variante Omicron è così contagiosa che sapeva l’avrebbe preso. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) In collegamento dalla Franciaappare in gran forma ma Mara Venier dopo averle fatto i complimenti confida: “E’”.haile per lei non èuna passeggiata, ringrazia i vaccini fatti altrimenti crede che sarebbe entrata in ospedale. Spiega che è unama è riuscita a superare la malattia. Un tampone negativo l’ha resa libera, il vaccino l’ha salvata ma racconta anche che per il suo lavoro era inevitabile contagiarsi. Prima invita della Rai in Cina e poi in Francia dove fino a pochi giorni fa la situazione era davvero complicata. La variante Omicron è così contagiosa che sapeva l’avrebbe preso. ...

