Giovanna Botteri a Domenica In | ' Mai avuto il Covid in Cina | l' ho preso appena arrivata in Francia'

(Di domenica 23 gennaio 2022) in collegamento con Mara Venier a . L'inviata della Rai, dopo un lungo periodo inin cui ha raccontato la nascita della pandemia, ora si trova a Parigi e rivela: 'Non ho maiil virus in ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - gratuitopatr : io non pretendo molto, chiedo soltanto di avere Giovanna Botteri al Quirinale. - nickginetti : GIOVANNA BOTTERI E MARA VENIER ?????? #DomenicaIn - nickginetti : Giovanna Botteri e Mara Venier ?????????? #DomemicaIn - nickginetti : Giovanna Botteri e Mara Venier ?????????? #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna Botteri

leggo.it

Leggi anche > L'esperienza dirivela all'atto pratico la straordinaria contagiosità della variante Omicron. L'inviata della Rai, poi, ha spiegato: 'Non ho avuto il Covid in forma ...DOMENICA IN/"Ho preso il Covid forte ma vaccini mi hanno protetto" Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna Proprio Flavio Insinna una volta ha spiegato perché non è solito parlare ...Giovanna Botteri in collegamento con Mara Venier a Domenica In. L'inviata della Rai, dopo un lungo periodo in Cina in cui ha raccontato la nascita della pandemia, ora si trova a Parigi e ...Domenica In, puntata 23 gennaio 2022, nel salotto di Mara Venier momento dedicato interamente al Covid: gli interventi degli esperti.