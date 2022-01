Giovane negazionista morto per il Covid | ora anche il padre no - vax è gravissimo intubato in terapia intensiva

Advertising

Mariodarkmatter : RT @globalistIT: - Stefano___1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane negazionista

Adesso la Asl di Latina ha comunicato che anche il padre deldi Terracina deceduto, è attualmente ricoverato in gravi condizioni ed è intubato. L'uomo di 55 anni, come il figlio, non è ...Poi ancora, un'ultima volta, salvata sul baratro dalla mia '' età per essere una del 73. Ma ... Eppure nonostante questo, qualcuno ha ancora il coraggio di giudicarmi '' o '...Asl di Latina ha comunicato che anche il padre del giovane di Terracina deceduto, è attualmente ricoverato in gravi condizioni ed è intubato. L'uomo di 55 anni, come il figlio, non è vaccinato".Successivamente è stato trasferito il 17 gennaio all’ospedale Goretti di Latina nel reparto di Terapia Intensiva Covid, con progressivo ulteriore aggravamento che ha portato al decesso “La Asl di Lati ...