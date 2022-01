Giornalista turca arrestata per aver insultato il presidente Erdogan (Di domenica 23 gennaio 2022) Una importante Giornalista turca è stata arrestata e incarcerata in attesa del processo dopo essere stata accusata di aver insultato il presidente Recep Tayyip Erdogan. Sedef Kabas aveva recitato un proverbio in televisione e su Twitter, riferendosi a un bue. Il proverbio si traduce in: “Quando il bue viene al palazzo, non diventa re. Ma Leggi su periodicodaily (Di domenica 23 gennaio 2022) Una importanteè statae incarcerata in attesa del processo dopo essere stata accusata diilRecep Tayyip. Sedef Kabas aveva recitato un proverbio in televisione e su Twitter, riferendosi a un bue. Il proverbio si traduce in: “Quando il bue viene al palazzo, non diventa re. Ma

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista turca Giornalista arrestata per insulto ad Erdogan. Rischia fino a 4 anni - Sedef Kabas, nota giornalista televisiva turca, è stata arrestata con l'accusa di aver insultato il presidente Recep Tayyip Erdogan e rischia una pena detentiva fino a quattro anni. Kabas - arrestata in piena notte - ...

Arrestato giornalista turco - Erdogan "insultato". TecnoSuper.net L’eredità degli armeni A 15 anni dall’omicidio del giornalista Hrant Dink, direttore del quotidiano Agos, la sua battaglia è ancora viva nella comunità e nella sinistra turca. Il ricordo dello scrittore Hayko Bagdat e la ma ...

