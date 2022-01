Giornalista arrestata per insulto ad Erdogan. Rischia fino a 4 anni (Di domenica 23 gennaio 2022) Sedef Kabas, nota Giornalista televisiva turca, è stata arrestata con l'accusa di aver insultato il presidente Recep Tayyip Erdogan e Rischia una pena detentiva fino a quattro anni. Kabas - arrestata in piena notte - aveva postato sul suo account di Twitter un proverbio che recita "quando il bue entra a palazzo non diventa un re, ma il palazzo diventa una stalla".Nell'ottobre scorso la Corte europea per i diritti umani aveva chiesto alla Turchia di cambiare la legislazione in materia dopo aver stabilito che costituiva una violazione della libertà di espressione. Migliaia di persone sono state imputate e condannate sulla base della legge che regola gli insulti al Capo dello stato nei sette anni di presidenza Erdogan. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 23 gennaio 2022) Sedef Kabas, notatelevisiva turca, è statacon l'accusa di aver insultato il presidente Recep Tayyipuna pena detentivaa quattro. Kabas -in piena notte - aveva postato sul suo account di Twitter un proverbio che recita "quando il bue entra a palazzo non diventa un re, ma il palazzo diventa una stalla".Nell'ottobre scorso la Corte europea per i diritti umani aveva chiesto alla Turchia di cambiare la legislazione in materia dopo aver stabilito che costituiva una violazione della libertà di espressione. Migliaia di persone sono state imputate e condannate sulla base della legge che regola gli insulti al Capo dello stato nei settedi presidenza

