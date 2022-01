Ginocchio alto e cuore rossonero: Sebastiano Rossi, il portiere degli invincibili (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Anno cruciale il 1994. Nella primavera gli italiani votano nuovamente per Camera e Senato: sono i mesi in cui il ciclone Berlusconi travolge il panorama della nascente seconda repubblica, con la sua Forza Italia che una volta “scesa in campo” (si presenta solamente nel gennaio precedente), grazie anche alla prorompente presenza mediatica, convince parte dei delusi elettori pentapartitici e – insieme alla Lega e a quel Movimento Sociale in procinto di diventare AN – sorprendentemente vince le elezioni. Ma dal momento che non c’è due senza tre, il successo del Cavaliere non si ferma però alle “sole” imprenditoria e politica. Il Milan infatti continua a collezionare coppe e titoli vari. Il 1994 è l’anno in cui si intrecciano – tra trionfi terreni e gloria eterna – i destini sportivi di Italia e Brasile: in un drammatico fine settimana di maggio all’autodromo di Imola trova ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Anno cruciale il 1994. Nella primavera gli italiani votano nuovamente per Camera e Senato: sono i mesi in cui il ciclone Berlusconi travolge il panorama della nascente seconda repubblica, con la sua Forza Italia che una volta “scesa in campo” (si presenta solamente nel gennaio precedente), grazie anche alla prorompente presenza mediatica, convince parte dei delusi elettori pentapartitici e – insieme alla Lega e a quel Movimento Sociale in procinto di diventare AN – sorprendentemente vince le elezioni. Ma dal momento che non c’è due senza tre, il successo del Cavaliere non si ferma però alle “sole” imprenditoria e politica. Il Milan infatti continua a collezionare coppe e titoli vari. Il 1994 è l’anno in cui si intrecciano – tra trionfi terreni e gloria eterna – i destini sportivi di Italia e Brasile: in un drammatico fine settimana di maggio all’autodromo di Imola trova ...

Advertising

ma3k03k : @Daxo51701502 @CanonBruteMove @fbnanni @DIABOLIK_7 Quindi se salti più in alto diciamo di un metro e mezzo e prendi… - deprossonero : @GuidoRizieri Il giocatore del Venezia non doveva fare nulla di diverso. Ha saltato ed è andato a contrastare verso… - mario30101970 : @GiuseppeConteIT @mario30101970 @PresidenteConte in Italia ci sono migliaia di persone di alto profilo.C'è solo l'i… - 0ctupus_garden : @luisslimee ho dato una botta all’ostacolo mentre stavo correndo, alzandomi dal salto di lungo ho sbattuto il ginoc… - antondepierro : RT @antondepierro: Purtroppo l'attuale situazione di dilagante contagio,causato dall'alto numero di non #vaccinatl,sta mettendo in ginocchi… -