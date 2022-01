Gigi D’Agostino malato, i fan torinesi si riuniscono a Mirafiori a ritmo di house music: “Forza, sei tutti noi” (Di domenica 23 gennaio 2022) Il quartiere Mirafiori di Torino ha organizzato un flashmob per omaggiare il dj Gigi D’Agostino, dopo aver annunciato lo scorso 17 dicembre, attraverso le sue pagine social, di “combattere contro un grave male”, e dopo aver pubblicato una nuova foto in cui appare in piedi con l’ausilio di un deambulatore che lo aiuta a spostarsi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il quartieredi Torino ha organizzato un flashmob per omaggiare il dj, dopo aver annunciato lo scorso 17 dicembre, attraverso le sue pagine social, di “combattere contro un grave male”, e dopo aver pubblicato una nuova foto in cui appare in piedi con l’ausilio di un deambulatore che lo aiuta a spostarsi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

