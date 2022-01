Giampaolo | «Risultato bugiardo Mercato? Dobbiamo aggiustarci»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Marco, allenatore della Sampdoria, ha commentato la sconfitta subita contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Penso che la squadra non meritasse di perdere. Abbiamo giocato una partita seria. I numeri sono positivi, siamo mancati davanti. Non ho nulla da recriminare. La squadra l’ha interpretata seria. Ripartiamo mercoledì, facciamoci scivolare via questa sconfitta». ESPULSIONE EKDAL – «Ekdal è un giocatore correttissimo. La partita è stata dura agonisticamente e il metro di misura è rivedibile. Per me la seconda ammonizione non è così evidente. Si poteva lasciare andare». STRATEGIA – «Abbiamo cercato di limitare uno Spezia in una condizione mentale ottimale. La Sampdoria non ha giocato in modo remissivo. Ci è mancato qualcosa davanti, ma il...