GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 32 | “Bellifull una garanzia!”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Io non accetto di non aver visto il delirio successo in studio tra Alex e Aldo, mi spiace ma non lo accetto! Cioè questi quasi si menano durante la pubblicità e nessuno fa un video da mettere su Instagram? Ma siete seri? Ma in che mondo vivete??? Ma guardate che prima del 14 marzo Aldo uno schiaffone al Belli glielo dà eh. E noi dobbiamo perdercelo? No mi spiace noi ci nutriamo di trash e questo è molto scorretto! Già ci è negato vedere le risse tra Adriana e Sonia, che si odiano quanto io odio la bilancia, almeno Aldo e Alex che si scazzottano fateceli vedere. Allora,continua e Delia ha dato nuova linfa, Delia è ancora più trash del marito e io ovviamente adoro. Prima di tutto, quando ha detto a Soleil “io sono qua perché sono Delia Duran non perché sono la moglie di Alex Belli, vai a vederti il mio Wikipedia”, sono caduta dal divano: magnifica. Ma poi ...