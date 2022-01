Germania | Merz | lo storico avversario della Merkel alla guida della Cdu

Advertising

Brunelli32 : Chi è #FriedrichMerz, il milionario conservatore e anti-#Merkel alla guida della #Cdu. #Germania - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Germania, Friedrich Merz è il nuovo presidente della Cdu: eletto con il 95% dei voti. Con lui torna l’ala conservatric… - transnazionale : Germania: Merz eletto presidente Cdu con quasi 95% dei voti #spaziotransnazionale informa - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Germania, la Cdu ha l'erede di Merkel. E' il falco Merz, nemico di Angela - Affaritaliani : Germania, la Cdu ha l'erede di Merkel. E' il falco Merz, nemico di Angela -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Merz

E' uno storico avversario di Angela Merkel a prendere le redini della Cdu in: Friedriche' stato eletto nuovo presidente con un ampio consenso a Berlino. E qui, da leader dell'opposizione, ha attaccato Olaf Scholz, accusandolo di mancare di leadership. E ha ..., svolta nel post Merkel: la Cdu sceglie il suo rivaleLa Cdu sceglie di cambiare completamente strada. L'eredità di Angela Merkel non poteva essere archiviata in modo più brusco. Al ...E' uno storico avversario di Angela Merkel a prendere le redini della Cdu in Germania: Friedrich Merz e' stato eletto nuovo presidente con un ...La forza di un partito si misura sulla capacità di rialzarsi dopo un crollo. E dalla polvere i cristiano democratici tentano di risollevarsi con Friedrich ...